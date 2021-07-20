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    20 июля 2021, 12:44

    СМИ: заместителя председателя ТСЖ жестоко убили в Москве

    Андрей Иванов

    Неизвестный мужчина жестоко расправился с заместителем председателя ТСЖ на юго-западе Москвы. Он ударил его ножом не менее 20 раз. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    СМИ: заместителя председателя ТСЖ жестоко убили в Москве

    По данным канала, полицию вызвали местные жители. Они подняли тревогу, когда увидели человека, который бегал по двору с ножом. Правоохранители приехали по адресу и установили, что вызвавший тревогу у людей мужчина недавно совершил убийство. Его задержали. Подозреваемый оказался гражданином Молдавии.

    Он нанес своей жертве около 20 ножевых ранений. Как написал сайт РЕН ТВ, у погибшего изрезано все тело: живот, бока и лицо. Тело убитого нашли в подвале дома, где мужчины вместе пили. По предварительным данным, конфликт вспыхнул во время пьянки. Подозреваемого арестовали.

    В начале июля два жителя Щелкова зарезали полицейского за сделанное им замечание — они пили алкоголь на детской площадке.