СМИ: заместителя председателя ТСЖ жестоко убили в Москве

Неизвестный мужчина жестоко расправился с заместителем председателя ТСЖ на юго-западе Москвы. Он ударил его ножом не менее 20 раз. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, полицию вызвали местные жители. Они подняли тревогу, когда увидели человека, который бегал по двору с ножом. Правоохранители приехали по адресу и установили, что вызвавший тревогу у людей мужчина недавно совершил убийство. Его задержали. Подозреваемый оказался гражданином Молдавии.

Он нанес своей жертве около 20 ножевых ранений. Как написал сайт РЕН ТВ, у погибшего изрезано все тело: живот, бока и лицо. Тело убитого нашли в подвале дома, где мужчины вместе пили. По предварительным данным, конфликт вспыхнул во время пьянки. Подозреваемого арестовали.

В начале июля два жителя Щелкова зарезали полицейского за сделанное им замечание — они пили алкоголь на детской площадке.