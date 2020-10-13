СМИ: выстрел из игрушечного пистолета в Самаре обернулся потасовкой сотрудницы прокуратуры с пенсионеркой
Как написал портал kp.ru, мальчик стрелял из игрушечного пистолета и в какой-то момент попал в пенсионерку. Она сделала ему замечание. Точно не ясно, как на него отреагировал ребенок, но потом бабушка вцепилась ему в горло. Видео случившегося опубликовал в Telegram Life.
На помощь ребенку пришла его мама. Она подошла к женщине и дернула ее за волосы. После этого вмешался некий мужчина в белом. По данным издания, мама мальчика работает в транспортной прокуратуре.
«Мы не комментируем эту ситуацию, по поводу произошедшего проводится проверка», — заявила изданию помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.
Представители Приволжского следственного управления на транспорте сообщили, что они делом не занимаются. Ведь сотрудница прокуратуры в день ЧП не работала. По предварительной информации, скандал произошел еще месяц назад. Однако материалы по этому случаю оказались в региональном следственном комитете только на прошлой неделе.
Сейчас проводится проверка, процессуальное решение пока не принято. Чтобы выяснять, пострадала ли тогда пенсионерка, эксперты проведут судебно-медицинское исследование.