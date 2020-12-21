СМИ выяснили подробности убийства биолога Каганского

По данным издания, по подозрению в убийстве задержан друг Каганского Игорь Иванов. Возбуждено уголовное дело. Общий друг Каганского и Иванова рассказал, что в последние годы у биолога наблюдались симптомы биполярного расстройства. По словам инсайдера, у ученого бывали резкие перепады настроения и он много нервничал. По мнению источника, Каганский мог пробовать какие-то галлюциногены.