СМИ выяснили подробности убийства биолога Каганского
Накануне в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки обнаружили тело известного ученого-биолога Александра Каганского. На трупе были признаки насильственной смерти, передают «Невские новости».
По данным издания, по подозрению в убийстве задержан друг Каганского Игорь Иванов. Возбуждено уголовное дело. Общий друг Каганского и Иванова рассказал, что в последние годы у биолога наблюдались симптомы биполярного расстройства. По словам инсайдера, у ученого бывали резкие перепады настроения и он много нервничал. По мнению источника, Каганский мог пробовать какие-то галлюциногены.