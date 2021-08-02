СМИ выяснили подробности конфликта беременной сибирячки с девочками-подростками

Жительница Новосибирской области избила двух девочек-подростков. По их словам, она напала на них с железным прутом, чтобы отомстить за обиженную дочь. Женщина раскрыла сайту kp.ru подробности конфликта.

«Не было у меня никакого железного прута: как вы себе представляете, что я, беременная, им бы размахивала? Откуда те девочки это взяли, понятия не имею», — поделилась собеседница издания.

Она рассказала, что конфликт начался два месяца назад. Ее старшая дочь заступилась за младшую сестру, которую обзывали эти девочки.

«А они ее ударили головой об ту же остановку. Я тогда на них заявление подавать не стала, подумала — сами разберутся. А зря!» — призналась женщина.

Очередной конфликт возник, когда она была гостях. С ней связалась племянница и сообщила, что старшая дочь пришла к ней вся в крови.

«Она рассказала, что эти девочки снова ее избили на той же остановке. Я быстрее туда, а они на меня набросились обе — пьяными были, вообще не понимали, что я беременная. И мне что, надо было смотреть, как они меня на восьмом месяце беременности бьют? Я одну из них по лицу ударила, а когда вторая девочка заступаться начала, за волосы ее схватила. <…> Но доказать-то я не могу, что они пьяными были, медосвидетельствования никакого не было», — заключила сибирячка.