СМИ: врача из Сургута осудят за вымогательство денег у инвалидов

Врач из Сургута заставлял людей с инвалидностью оплачивать срочное протезирование. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Следствие рассказало, что заведующий ортопедическим отделением в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года получил восемь взяток почти на миллион рублей. Мужчину задержали зимой минувшего года, когда травматолог потребовал 140 тысяч рублей за протезирование тазобедренного сустава вне очереди.

Денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей, а также имущество на сумму более 13,5 миллиона арестовали в рамках уголовного дела. Мужчина полностью признал свою вину. Дело направили в суд для окончательного рассмотрения.