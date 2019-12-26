СМИ: воронежский чиновник попал в больницу после предполагаемого покушения

«Около 09:00, предположительно, произошел взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района. На месте работают экстренные службы», — приводит агентство слова собеседника.

В районной администрации «360» подтвердили, что пострадавший находится сейчас в больнице. Других деталей собеседник уточнять не стал. На данный момент неизвестно, был взрыв покушением или нет. По данным сайта администрации Рамонского района Воронежской области, муниципальным образованием руководит Николай Фролов. Более подробной информации о ЧП пока нет.