СМИ: ВГИК получил угрозы от своего бывшего студента

«В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК», — рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, за помощью обратился замдекана режиссерского факультета ВГИК Виталий Калин. Речь шла о его ученике из Санкт-Петербурга Михаиле.

Полиция проводит проверку. Полицейские уже осмотрели здание Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова и прилегающую территорию. Взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не найдено. Эвакуация не потребовалась. Об этом сообщил Пятый канал. ГУ МВД по Москве не комментирует эту новость.