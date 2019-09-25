СМИ: в Татарстане женщины изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

Нападение на студента произошло 15 сентября. 22-летняя женщина попросила знакомого студента починить ее смартфон. 19-летний отличник заглянул к приятельнице в перерывах между лекциями и взял телефон на время, чтобы разобраться. Вместе с ней дома находилась ее 32-летняя подруга.

Когда он вернул устройство хозяйке, она заявила, что у iPhone треснул экран и потребовала компенсацию в размере трех тысяч рублей. После отказа, женщины избили парня и надругались над ним. При этом происходящее они снимали на iPhone.

Следователи выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Он уверен, что царапина на телефоне стала поводом для реализации их извращенных фантазий, сообщила «Свободная пресса».