СМИ: в США задержали основателя брендов «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли

В России Лиллевяли обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что, будучи владельцем инвестиционного холдинга, он занимался расхищением денег состоятельных клиентов. При этом свои аферы бизнесмен проводил, будто бы оказывая брокерские услуги. Консультанты предпринимателя предлагали людям вложить средства в акции Nike или Apple. Однако на самом деле присваивали деньги.

Среди потерпевших якобы оказались топ-менеджеры «Русала» и режиссер Никита Михалков. Общий ущерб оценивается в сумму до девяти миллиардов рублей.

Представитель группы инвесторов заявил, что Лиллевяли находился в иммиграционной тюрьме США более месяца. В страну он въехал без визы с помощью эстонского паспорта. Через несколько месяцев после этого его задержали иммиграционные власти. Они обнаружили, что за россиянином числится иск в 32 миллиона долларов. Кроме того, Россия объявила предприниматели в розыск через Интерпол.

Сейчас российские представители добиваются экстрадиции Лиллевяли на родину. Сложность заключается в том, что между США и Россией не заключено соответствующее соглашение.

Еще в июне 2020 года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена.