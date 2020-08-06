СМИ: в Среднеуральском женском монастыре умер ребенок

Издание приводит слова источника в правоохранительных органах, который рассказал, что сообщение о смерти ребенка было. Собеседник уральского СМИ сообщил, что девочка проживала в монастыре. На место происшествия отправлена оперативная группа.

Однако представитель монастыря Всеволод Могучев не подтвердил сведения о гибели девочки.

«Я думаю, если бы эта информация соответствовала действительности, то я бы уже знал», — пояснил Могучев.

Ранее Ксения Собчак сняла документальный фильм о жизни обители. Телеведущая также показала одну из предполагаемых жертв растления в Среднеуральском женском монастыре. Когда журналистка попыталась снять кадры для своего фильма на территории церкви, между ней и монахинями завязался конфликт. В итоге режиссеру Собчак сломали руку.