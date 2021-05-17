СМИ: в Петербурге угнали машину у отца Виктора Цоя

Неизвестный человек угнал автомобиль у 83-летнего отца Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. Ущерб оценивается в 245 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что угнан автомобиль Volkswagen синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя. ЧП произошло 15 мая в Калининском районе города. Машину похитили после того, как отец Цоя припарковал машину на Гражданском проспекте. По факту случившегося проводится проверка.