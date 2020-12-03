СМИ: в организме умершей во время стрима Rееflау обнаружили наркотики

Телеканал выяснил, что девушка принимала амфетамин, мефедрон, каннабис. По имеющимся данным, в организме Решетникова тоже нашли мефедрон и алкоголь.

Решетников 2 декабря вел прямую трансляцию на YouTube, во время нее зрители видели лежащую без сознания на полу девушку. Молодой человек переложил ее на диван, попросил очнуться, но она была уже мертвой. Парень продолжал прямой эфир до того момента, пока к нему не приехали полицейские и не попросили выключить камеры.

Подписчикам Стас рассказал, что незадолго до смерти Валентины они ссорились. Он говорил, что подрался с подругой, потом вылил на нее воду и отправил «проветриться», Девушка пыталась согреться в куртке, но парень отобрал ее.

«Я уже жалею, что не впустил ее. Она говорит: „Стасян, мне холодно, можно вернуться?“ Я говорю: „Нет“. Почему я так сказал? Извините, простите за все», — вспоминал Reeflay.

Однако позже Решетников опроверг свою причастность к смерти Григорьевой. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.