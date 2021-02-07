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    07 февраля 2021, 19:04

    СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных в стране каналов

    Алена Макаренко

    Неизвестные ограбили в Киеве квартиру Алексея Семенова — генерального директора медиахолдинга «Новости», в который входят заблокированные телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина». Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на источники.
    СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных в стране каналов

    Злоумышленники проникли в квартиру продюсера в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки 6 февраля, между 18:00 и 19:00. Они вынесли около 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После этого данные СМИ прекратили вещание. Также появились персональные ограничения против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Он владелец медиахолдинга «Новости».

    Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что телеканалы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности страны, так как представляли собой «инструменты пропаганды Кремля».

    Алексей Семенов — российский медийщик, который в последние годы живет и работает в Украине. Он получил должность генерального продюсера медиахолдинга «Новости» после того, как в 2018 году Козак купил телеканалы «112 Украина» и NewsOne. В 2019-м в холдинг влился и телеканал ZIK.