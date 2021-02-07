СМИ: в Киеве ограбили квартиру генпродюсера заблокированных в стране каналов

Злоумышленники проникли в квартиру продюсера в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки 6 февраля, между 18:00 и 19:00. Они вынесли около 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После этого данные СМИ прекратили вещание. Также появились персональные ограничения против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Он владелец медиахолдинга «Новости».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что телеканалы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности страны, так как представляли собой «инструменты пропаганды Кремля».

Алексей Семенов — российский медийщик, который в последние годы живет и работает в Украине. Он получил должность генерального продюсера медиахолдинга «Новости» после того, как в 2018 году Козак купил телеканалы «112 Украина» и NewsOne. В 2019-м в холдинг влился и телеканал ZIK.