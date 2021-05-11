СМИ: в Казани задержали предполагаемого пособника стрелков из гимназии

Предполагаемого пособника стрелков задержали в Казани. Это Рамиль М., ему 41 год. О задержании написал Telegram-канал Life Shot.

11 мая в одной из школ Казани прогремели выстрелы и взрыв. На учебное заведение напали два стрелка и устроили бойню. По предварительным данным, погибли 11 человек. СМИ сообщили, что одного из них задержали, а второго ликвидировали. Знакомый с ситуацией источник «360» рассказал, что взрыв разрушил практически весь первый этаж здания.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, который уже приехал на место ЧП, рассказал, что во время стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки. По его словам, ранены 16 человек.

Власти в целях безопасности закрыли все школы города. Сейчас в учебном заведении, где произошло массовое убийство, работают полицейские, сотрудники спецслужб, спасатели и медики.