СМИ узнали причину увольнения из МВД стрелка из Екатеринбурга

Сергея Бокова, устроившего стрельбу из балкона в Екатеринбурге, уволили из МВД из-за травмы головы, которую он получил при задержании преступника. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, нарушители ударили сотрудника бутылкой по голове. Из-за этого он получил закрытую черепно-мозговую травму. Военно-врачебная комиссия выявила у него рассеянную неврологическую симптоматику и рекомендовала отстранить его от службы. Он уволился по собственному желанию в 2010 году.

Перед тем, как начать стрелять, Боков сам позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире находятся восемь детей из ближнего зарубежья. Он потребовал провести переговоры с командованием по телефону, а не через дверь, сообщил Telegram-канал.

Соседка екатеринбургского стрелка Надежда ранее рассказала, что задержанный мужчина был «нормальным и приветливым». Она также рассказала, что у него есть сын, который учится в школе. Женщина отметила, что пара развелась в прошлом году, но через некоторое время девушка снова стала появляться в доме.

Вечером 30 мая житель Екатеринбурга начал из окна стрелять по людям. Пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Школьницу госпитализировали и уже прооперировали. Сотрудника после оказания медицинской помощи отправили домой.