СМИ узнали подробности убийства школьницы ее друзьями в Уфе

По информации телеканала, девочка проводила время вместе десятилетним и тринадцатилетним мальчиками. Они играли в «собачий кайф», то есть душили друг друга до потери сознания.

Именно это «развлечение» и закончилось смертью девочки. Как пишет издание, когда школьники осознали, что их подруга умерла, то убежали. Однако потом вернулись, сняли с умершей одежду, а тело выбросили в реку. Подозреваемые попытались представить все так, будто бы их приятельница сама полезла в воду и утонула. Мальчиков задержали. С ними работают следователи.

Трагедия произошла 22 августа. В полицию обратилась мама девочка и сообщила, что ее дочь ушла гулять с друзьями и не вернулась. Позже тело ребенка нашел случайный прохожий на Курочкиной горе. По предварительным данным, школьнице передавили сонную артерию. По факту случившегося открыто уголовное дело.