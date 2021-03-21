СМИ узнали подробности о взятке губернатора Белозерцева

Подозреваемый в получении взятки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получал от предпринимателей Бориса Шпигеля и Антона Колоскова не только деньги, но и дорогие подарки, считает следствие. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Собеседник издания уточнил, что за помощь компании «Фармация» руководитель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал губернатору Пензенской области автомобиль Mercedes Benz V 250d.

Второй благодарностью стали 20 миллионов рублей. После переизбрания Белозерцева на второй срок глава «Биотэка» вручил ему наручные часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей, сообщил источник издания.

По словам собеседника РБК, вышли на губернатора после того, как выяснили что лекарственные препараты регион закупал по завышенным ценам. После этого телефонные беседы Белозерцева стали прослушивать.

ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что 20 миллионов рублей Белозерцеву предприниматель передал через заместителя директора представительства Пензенской области Федора Федотова. Часы губернатору доставили водители представительства региона. Все подарки следователи рассматривают в качестве взятки.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал фигурантом дела о коррупции. Кроме него, по делу также проходит Борис Шпигель. До ухода в бизнес он был сенатором от Пензенской области. Всего следователи заявили о шести задержанных фигурантах дела. Обвинение им пока не предъявили.