СМИ узнали об аресте подозреваемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный районный суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Также мужчин обвинили в незаконном хранении оружия.

«Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по статье „Убийство двух и более лиц“ и статье „Незаконное ношение оружия“. По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Как сказали в пресс-службе суда, Костоев отправится под стражу до 5 января 2020 года, а Арапиев арестован до 20 января. При этом не уточняется, по какому именно делу суд избрал меры пресечения.

«Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия», — отметили в суде.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда убили во время нападения 2 ноября в Москве. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.