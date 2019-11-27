СМИ узнали об аресте подозреваемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
«Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по статье „Убийство двух и более лиц“ и статье „Незаконное ношение оружия“. По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Как сказали в пресс-службе суда, Костоев отправится под стражу до 5 января 2020 года, а Арапиев арестован до 20 января. При этом не уточняется, по какому именно делу суд избрал меры пресечения.
«Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия», — отметили в суде.
Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда убили во время нападения 2 ноября в Москве. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.