СМИ узнали о серьезной болезни казанского стрелка

Казанский стрелок Ильназ Галявиев с 2017 года состоял на медицинском учете с диагнозом «энцефалопатия», сообщил Telegram-канал Life Shot.

Эта болезнь приводит к поражению тканей головного мозга и нарушению его функций. Как пишет Life Shot, после окончания школы Галявиев стал жаловаться на головные боли.

11 мая 19-летний Галявиев пришел в казанскую школу №175, которую окончил четыре года назад, и открыл огонь из ружья. Погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Спустя восемь минут после начала бойни стрелок сдался силовикам. На допросе подозреваемый в массовом убийстве признался, что ненавидит всех людей.

12 мая в Казани объявили траур. Сегодня в столице Татарстана похоронили всех жертв нападения на школу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия учителей казанской школы заслуживают самой высокой оценки и восхищения.