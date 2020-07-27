СМИ узнали о новых эпизодах в уголовных делах Фургала

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ „Убийство“ и „Покушение на убийство“», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, проверка идет по делам, возбужденным еще в 2004 году. Собеседник рассказал журналистам, что совершение преступлений относится к 2003 и 2004 годам. Также оно касается предпринимателей, который занимались цветными металлами и черным ломом.

Источник пояснили, что причастность Фургала к этим делам была установлена прокуратурой еще в 2004 году, однако уголовное дело в отношении бывшего губернатора было закрыто. По словам собеседника агентства, органы еще тогда установили, что нападение на бизнесменов было «по указанию» депутата.

Фургала арестовали в начале июля по подозрению в покушении на убийство хабаровских и амурских предпринимателей. Позже адвокаты попытались обжаловать арест подозреваемого, однако суд не удовлетворил ходатайство.

На замену арестованного Фургала в Хабаровский край приехал Михаил Дегтярев, которого президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности.