СМИ узнали о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями россиян
Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, ущерб от мошенничества с пенсионными накоплениями может достигать нескольких миллиардов рублей. Московское управление возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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По версии следствия, в 2017 и 2018 годах преступники перевели накопления около 500 тысяч россиян из Пенсионного фонда в частные. В материалах фигурируют «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».
Махинациями могли заниматься агенты, которые оказывают услуги НПФ. От лица россиян оформлялись заявления о том, что они согласны на перевод своих накоплений в частный фонд. Все документы были завизированы нотариусами, но печати и подписи оказались поддельными.
В то же время источник газеты рассказал, что конкретных фигурантов по делу пока нет.