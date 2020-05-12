СМИ узнали о двух версиях гибели миллиардера Босова

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым в собственном доме в подмосковном селе Усово. Следователи считают, что бизнесмен мог покончить с собой, но выдвинули и другую версию.

Следователи не исключают, что Босов мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружием, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Собеседник издания отметил, что близкие бизнесмена говорили, что мужчина иногда нарушал правила пользования оружием.

«Некоторое время назад из пистолета, который был обнаружен рядом с телом, был сделан случайный выстрел, тогда, к счастью, никто не пострадал», — сообщил источник.

Второй версией произошедшего является самоубийство. При этом убийство миллиардера сотрудники полиции исключают.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал «Известиям», что самоубийство рассматривается как приоритетная версия случившегося.

Дмитрия Босова нашли мертвым после того, как 6 мая он перестал отвечать на звонки. Записи с камер видеонаблюдения показали, что бизнесмен перед смертью был в фитнес-зале. Сотрудники полиции выбили запертую изнутри дверь и увидели тело бизнесмена. Теперь следователи расследуют дело и выясняют все обстоятельства.

Босов был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль», а также основателем группы «Аллтек». Он занимал 86-ю строчку российского Forbes. Состояние бизнесмена оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.