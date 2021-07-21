СМИ узнали настоящего владельца дворца главы ГИБДД Ставрополья

Особняк начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях, записан на местную бизнесвумен Елену Псел. Об этом написал Telefgram-канал DR417 со ссылкой на выписку из Росреестра.

Согласно документу, Псел стала собственницей участка в 2013 году, а строительство дома завершилось в 2014-м.

«Елена Псел — экс-предприниматель. В том же 2013 году она стала учредителем фирмы ООО „Псел“, которая сейчас ликвидируется за указание недостоверного адреса. Подробных сведений о размахе бизнеса нет», — заявили авторы публикации.

Примерная стоимость BMW X7 xDrive40i, замеченной на участке Сафонова, составляет 7,3 миллиона рублей. Машина также является собственностью Елены Псел.

Источники Теlеgrаm-канала со ссылкой на слитые базы заявили, что Сафонов и Псел вместе приобретали билеты на авиарейсы в 2014 и 2016 годах.

Сафонова задержали 20 июля. По данным следствия, он и его подельники несколько лет брали деньги с водителей фур за оформление пропусков.

В отношении Сафонова открыто уголовное дело о получении организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставропольскому краю взятки на сумму более 19 миллионов рублей.

После задержания правоохранителя в Сеть попали фотографии из дома, больше похожего на дворец. «360» подробно рассказывал об убранстве особняка в большом материале.