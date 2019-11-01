СМИ узнали личность мужчины, убитого экс-мэром Киселевска

В ночь на 1 ноября бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит у своего дома. Он успел выстрелить в предполагаемого грабителя. СМИ сообщили, что им был мастер спорта по волной борьбе.

Лаврентьев вступил в смертельную потасовку с двумя неизвестными на территории своего дома в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Один из них погиб от ответного выстрела бывшего мэра. По данным «Пятого канала», им оказался 45-летний спортсмен Марат Г., мастер спорта по волной борьбе.

Все произошло ночью, когда жена Лаврентьева увидела рядом с домом силуэты двух человек, а также лучи света. Она сообщила об этом мужу, а тот взялся за ружье и пошел на разведку. В итоге произошла перестрелка, в которой погиб экс-мэр и один из нападавших. Второй злоумышленник скрылся, его личность предстоит установить.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В качестве одной из версий они рассматривают разбойное нападение. Лаврентьев оставил пост мэра в прошлом году. Он удостоен множеством наград и званием Почетного гражданина Киселевска, об этом просили сами жители города.