СМИ узнали имя автора заявления по делу экс-замминистра Раковой

Уголовное дело против бывшего заместителя министра просвещения Марии Раковой, обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей, завели по заявлению, которое подала в полицию исполняющая обязанности главы ФНФРО Юлия Пономарева. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Собеседник агентства, знакомый с ходом следствия, рассказал, что и. о. главы Фонда новых форм развития образования написала заявление в полицию 3 августа. А дело в отношении Раковой завели уже 7 августа.

ФНФРО в лице Пономаревой признан потерпевшим. Оперативники исследовали документы между фондом и московской Шанинкой, что стало поводом для уголовного дела. В справке по итогам проверки говорится, что по проводимым исследованиям была выявлена фальсификация отчетов.

Ракову подозревают в том, что в 2019 году она, в бытность замминистра просвещения, добилась выделения бюджетных средств фонду, в котором занимала должность генерального директора. Средства предназначались для реализации контракта в рамках проекта «Учитель будущего».

Накануне ректору Шанинки предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.