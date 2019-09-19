СМИ узнали хронологию событий при стрельбе в московских полицейских

Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя Подробнее

Все произошло около шести вечера 18 сентября в комнате полиции в вестибюле подземки. В помещении прогремели выстрелы, из-за которых погиб сотрудник службы собственной безопасности Максим Веялко.

Сразу после стрельбы из комнаты появился мужчина, который смог пробежать пару метров, упал и потерял сознание. Позже стало известно, что полицейский Алексей Лимонов получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в хирургической реанимации и уже пришел в сознание.

Как удалось выяснить, правоохнанители пытались задержать Смирнова за взятку в размере двух тысяч рублей, но он начал стрелять из табельного оружия.

Как рассказал сам прапорщик на допросе, ему действительно предлагал взятку приезжий мужчина. По словам Смирнова, он от денег отказался. Зачем сотрудник открыл огонь по полицейским пока остается неизвестным. Расследование уголовного дела о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» продолжается.