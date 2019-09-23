СМИ узнали, что стало с главным наркоторговцем Рунета

Крупнейшей в России площадкой по торговле наркотиками в даркнете считался Russian Anonymous Marketplace (RAMP). Ее основателем и главным администратором был человек, взявший себе ник Darkside. В августе 2015 года он умер от передозировки.

О том, что случилось с главным наркоторговцем российского даркнета, рассказала Lenta.ru со ссылкой на близкий к администрации RAMP источник.

Darkside передал доступ к своему аккаунту на площадке еще одному ее администратору, известному под ником Orange. Кроме этого, он получил уникальный открытый ключ шифрования, который часто служит подтверждением личности в даркнете — PGP-ключ. Позже управление RAMP часто осуществлялось именно Orange, который действовал от лица ее основателя.

По словам источника, Darkside скончался еще в 2015 году. В августе у него случилась передозировка героином. Жил мужчина якобы в Нижнем Новгороде, работал программистом.

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Смерть Darkside косвенно подтверждает его активность в игровых аккаунтах Battlefield. По имеющимся данным, основатель RAMP увлекался шутерами. На тематических форумах он оставлял сообщения под никами Madsubj и BBzor.

В августе 2015 года Madsubj был последний раз активен и в игровом аккаунте сервиса Steam.

Годовой оборот RAMP от продажи наркотиков равнялся 24 миллиардам рублей. Число пользователей площадки было более 295 тысяч человек. Она перестала работать летом 2017 года, в сентябре МВД сообщило о ликвидации RAMP.

В ходе расследования «Россия под наркотиками», отмечено в материале, выяснилось, что RAMP уничтожил его основной конкурент — площадка Hydra.