СМИ: управляющего хостелом, где обварились люди, задержали в Екатеринбурге

Пермского предпринимателя Сергея Щербакова утром 30 января задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Щербакову принадлежит пермский хостел «Карамель», где прорвало трубу с кипятком и погибли люди.

«Он решил добровольно вернуться в Пермь. Задержание произошло в аэропорту Екатеринбурга», — сказал источник в правоохранительных органах. Его слова привел сайт пермского издания «Местное время».

Трагедия произошла в мини-гостинице в ночь на 20 января. Отель залило кипятком из прорвавшейся теплотрассы. Трубу проложили еще в 1962 году, и в последнее время за нее никто не отвечал. В гостинице не было эвакуационных выходов. Все это привело к несчастью: погибли пять человек, в том числе ребенок. Два человека получили ожоги. Щербаков скрылся, его объявили в федеральный розыск.

«В ту ночь я действительно улетел в Москву. Я объясню свои причины. Первое — это человеческий страх, но не ответственности, а того, что произошло у меня на объекте, не понимал, что мне делать, это было состояние шока. Второе — мне надо было время, чтобы сформулировать свою правовую позицию», — рассказал позже Щербаков.

По его словам, после раздумий он принял решение вернуться в Пермь. Щербаков добавил, что он готов сотрудничать со следствием, чтобы всеми законными способами доказать свою невиновность.