СМИ: ульяновский полицейский выпал из окна после обвинений в изнасиловании ребенка
Во дворе одного из жилых домов Ульяновска нашли тело мужчины, который выпал из окна. Как сообщил 73online.ru со ссылкой на источники, погибший - бывший майор МВД. Сотрудника полиции уволили незадолго до смерти из-за возбуждения уголовного дела об изнасиловании ребенка.
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По неподтвержденной информации, правоохранитель умер еще 9 сентября 2019 года, но о случившемся стало известно только сейчас. Мужчина выпал с пятого этажа жилого дома на улице Ефремова. Его нашли под окном уже мертвым.
За пару дней до этого погибший стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Именно по этой причине мужчину уволили из МВД.
В СУ СКР по Ульяновской области и УМВД отказались комментировать информацию о произошедшем. Но стало известно, что следователи сейчас занимаются проверкой инцидента и выясняют все детали и обстоятельства случившегося.