СМИ: ульяновский полицейский выпал из окна после обвинений в изнасиловании ребенка

Саратовского врача изнасиловали по пути к пациенту Подробнее

По неподтвержденной информации, правоохранитель умер еще 9 сентября 2019 года, но о случившемся стало известно только сейчас. Мужчина выпал с пятого этажа жилого дома на улице Ефремова. Его нашли под окном уже мертвым.

За пару дней до этого погибший стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Именно по этой причине мужчину уволили из МВД.

В СУ СКР по Ульяновской области и УМВД отказались комментировать информацию о произошедшем. Но стало известно, что следователи сейчас занимаются проверкой инцидента и выясняют все детали и обстоятельства случившегося.