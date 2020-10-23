СМИ: уголовное дело возбудили против блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире

В отношении стримера Mellstroy (Андрея Бурима) возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы или принудительные работы. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело расследуются по статье «Побои».

Ранее пострадавшая модель Алена Ефремова подала на блогера заявление в полицию. Выяснилось, что медики диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Девушка также отметила, что никто из присутствующих не стал защищать ее от насилия. Теперь модель «намерена биться до конца», чтобы больше никто не мог пострадать от рук Андрея Бурима. Она также обратила внимание, что не брала денег от стримера, и призвала всех пострадавших от поведения юноши обратиться в полицию.

В начале недели стример Mellstroy вел прямой эфир на своем YouTube-канале, в ходе которого у девушки и блогера возник словесный конфликт. Но Бурим решил выпустить пар путем избиения беззащитной девушки о стол. Позднее Ефремова показала, во что превратился ее рот.

Несколько дней назад YouTube-канал Бурима заблокировали. За эту меру выступал общественник Михаил Нецветаев.