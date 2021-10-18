СМИ: учеников заперли в классах во время стрельбы в школе под Пермью

Когда в школе Сарса началась стрельба, учеников стали эвакуировать. Часть из них заперли в классах. Об этом Ura.ru рассказала ученица 11-го класса.

«Как только произошел выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах», — заявила девушка.

Другая ученица рассказала, что большинство школьников уже находятся дома, но некоторые все еще остаются в учебником заведении.

Утром 18 октября ученик шестого класса открыл стрельбу в школе Сарса Пермского края. Он сделал два выстрела, но после переговоров с директором сложил оружие, подростка задержали. В результате случившегося никто не пострадал.

По неподтвержденной информации, перед тем как открыть огонь, школьник встретил в коридоре учебного заведения свою сестру и угрожал ей оружием. Он потребовал, чтобы она ушла домой.

Полиция сейчас разбирается в случившемся. Подросток мог взяться за оружие из-за травли в школе. Папа мальчика рассказал, что сын мог забрать оружие у него из сейфа. По словам мужчины, школьник мог подсмотреть, куда отец прячет ключи.