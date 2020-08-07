СМИ: убитый в Ингушетии боевик оказался чемпионом по вольной борьбе

Вооруженных боевиков ликвидировали сотрудники ФСБ в Ингушетии. Один из бандитов, Муслим Евлоев, был членом сборной Киргизии по вольной борьбе.

«Муслим Евлоев был вчера ликвидирован в ходе спецоперации. Он профессионально занимался борьбой и выступал за сборную Киргизии», — привел ТАСС слова источника в спортивных кругах региона.

Евлоев родился 11 ноября 1995 года в Ингушетии. В 2015-м он начал выступать в составе сборной Киргизии, а в 2018 году завоевал звание чемпиона Азии по вольной борьбе. Кроме этого, спортсмен был серебряным призером чемпионата Азии, который проводили в 2017 году в Индии.

Контртеррористическая операция проходила в частных домах в Назрани и селе Сагопши. Сотрудники ФСБ оцепили дома и предлагали вооруженным бандитам сдаться, но те начали стрелять. В итоге были ликвидированы два боевика, а одного задержали.

В домах нашли оружие, боеприпасы и самодельную взрывчатку. Бандиты собирались устроить теракты в Ингушетии. Во время спецоперации никто из силовиков и местных жителей не пострадал.