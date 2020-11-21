СМИ: убитого в Энгельсе мальчика нашли обезглавленным

«Голова мальчика была отрезана. Предположительно, подозреваемый был под воздействием неких веществ, возможно, наркотических, но пока это точно не установлено», — отметил источник агентства.

По его словам, подозреваемого ранее три раза привлекали к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» и принуждали к исправительным работам.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

В пятницу, 20 ноября, 37-летний мужчина оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля в Энгельсе и ушел по делам. Когда он вернулся домой, увидел ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», он задержан, писала «Газета.ru».

Мальчик был шестым ребенком у матери. В день его убийства женщина родила седьмого. Многодетная мать была лишена родительских прав в отношении некоторых несовершеннолетних. Пятеро из отпрысков живут в разных районах области у родственников.