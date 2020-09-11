СМИ: труп женщины с половиной головы нашли в квартире в Петербурге

Страшную находку сделали в Красносельском районе Петербурга. В правоохранительные органы 10 сентября в 21:42 поступило сообщение о трупе женщины в доме № 35 на улице Пограничника Гарькавого.

По предварительным данным, россиянка 30-35 лет скончалась около недели назад. Медики предположили, что голову обгрызла собака 54-летнего хозяина четырехкомнатной квартиры. Сам он находился дома и был сильно пьян.

Уроженец Псковской области рассказал, что семь дней назад познакомился с Валерией. Он пригласил женщину в гости. Четыре дня они пили, после чего разошлись по комнатам. После этого мужчина больше не заходил к приятельнице. Он считал, что она спит. Найденный труп отправили в морг.