СМИ: труп женщины нашли в чемодане в Петербурге

Полицейские 4 сентября откопали туристический чемодан с телом женщины в Санкт-Петербурге. Оказалось, что ее со 2 сентября ищет сын. Его мать отправилась на свидание со знакомым из соцсети и больше не вернулась.

По данным портала 47news, погибшая работала в салоне красоты. После ее пропажи, сын заметил исчезновение из квартиры матери ювелирных украшений. Также со стоянки исчез автомобиль BMW, принадлежащий женщине.

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Полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых — уроженцев Дагестана.Предполагаемый убийца рассказал следствию, что совершил это преступление случайно. Женщина была убита после ссоры на съемной квартире.

После произошедшего на помощь к убийце пришел его приятель, утверждает издание: сначала они вместе съездили в квартиру убитой, забрали все ценное, а потом поместили ее тело в чемодан и отвезли в лесопарк.