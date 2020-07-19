Труп женщины нашли в чемодане в лесу Подмосковья

Чемодан с трупом внутри нашли в минувшую субботу, 18 июля, в районе села Абрамцева в Сергиево-Посадском городском округе

Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного управления СК Ольга Врадий, чемодан недалеко от железнодорожной станции Радонеж нашли грибники. Когда они его открыли, обнаружили внутри труп пожилой женщины. Так как тело находилось там давно, то уже начало гнить.

Прибывшие на место следователи и криминалисты осмотрели место находки и опросили свидетелей. Сейчас назначены экспертизы, а также устанавливаются личность женщины и все обстоятельства происшествия. По факту обнаружения тела следователи завели уголовное дело.