СМИ: труп преподавателя СПбГУ и пистолет нашли в его квартире

Тело мужчины 13 ноября обнаружила его жена, которая вернулась с получасовой прогулки с собакой.

Рядом с педагогом правоохранители увидели пистолет ТТ со спиленным номером. Там же лежали гильза и две предсмертные записки.

По предварительным данным, пожилой профессор вуза страдал онкологическим заболеванием.

Владелец квартиры был профессором Института философии СПбГУ, сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Преподаватель — доктор культурологии Александр Дриккер. Он также работал ведущим научным сотрудником отдела компьютеризации Русского музея. Ученый написал множество работ в области физической теории информации, эволюции культуры, эстетики применения новых информационных технологий.

В 2012 году в печать вышел учебник «Философия музея», в соавторах Дриккера значится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В новейшей истории России пистолет Токарева считается служебным оружием судебных приставов, вневедомственной охраны, сотрудников фельдъегерской службы и инкассаторов. Он также включен в перечень наградного оружия. Снят с производства после изобретения пистолета Макарова.