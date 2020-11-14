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    14 ноября 2020, 17:43

    СМИ: труп преподавателя СПбГУ и пистолет нашли в его квартире

    Алена Макаренко

    Тело преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли в его квартире на 2-м Муринском проспекте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
    СМИ: труп преподавателя СПбГУ и пистолет нашли в его квартире

    Тело мужчины 13 ноября обнаружила его жена, которая вернулась с получасовой прогулки с собакой.

    Рядом с педагогом правоохранители увидели пистолет ТТ со спиленным номером. Там же лежали гильза и две предсмертные записки.

    По предварительным данным, пожилой профессор вуза страдал онкологическим заболеванием.

    Владелец квартиры был профессором Института философии СПбГУ, сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Преподаватель — доктор культурологии Александр Дриккер. Он также работал ведущим научным сотрудником отдела компьютеризации Русского музея. Ученый написал множество работ в области физической теории информации, эволюции культуры, эстетики применения новых информационных технологий.

    В 2012 году в печать вышел учебник «Философия музея», в соавторах Дриккера значится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    В новейшей истории России пистолет Токарева считается служебным оружием судебных приставов, вневедомственной охраны, сотрудников фельдъегерской службы и инкассаторов. Он также включен в перечень наградного оружия. Снят с производства после изобретения пистолета Макарова.