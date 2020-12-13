СМИ: труп мужчины из списка «Миротворец» нашли под Петербургом

Труп мужчины обнаружен во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным СМИ, он воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Житель дома на Воронцовском бульваре в Мурине позвонил в полицию и рассказал о потасовке и звуке разбитого стекла на балконе в соседней квартире. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На месте правоохранители нашли труп. Предположительно, мужчине около 40 лет, у него была рассечена голова. Тело лежало в странном положении: ноги — на диване, туловище — на полу. Стражи порядка обратили внимание на беспорядок квартире, вещи были вывалены из шкафов.

Официальной информации правоохранительных органов пока нет.

По данным местных СМИ, погибший — участник боевых действий в ДНР в составе местной разведывательной роты. Его имя и контактные данные внесены в список «Миротворца».

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных людей, которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Информация о них собрана, в том числе нелегальным путем, и опубликована без согласия указанных в списке лиц, В августе 2016 года доступ к сайту «Миротворец» был заблокирован в России по решению суда.