СМИ: труп иностранного студента нашли в Москве

«Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа и со следами волочения», — уточнил инсайдер.

«Дни.ру» рассказали, что тело нашли в кустах неподалеку от общежития, которое находится на Ярославском шоссе. По данным издания, 22 октября студент вышел в магазин, но так и не вернулся обратно. Возбуждено уголовное дело.