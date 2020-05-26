СМИ: тренера Магомеда Исмаилова заподозрили в организации убийства и задержали

Один из собеседников агентства подтвердил информацию, что Осию действительно задержали. Другой сообщил, что его подозревают в организации убийства.

Telegram-канал 112 пишет, что речь идет об убийстве директора торгового центра в Подмосковье в 2019 году. По данным канала, помимо Осии задержали еще четырех человек, которых подозревают в организации этого заказного убийства. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Осия — наставник российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова. Тренер привел своего подопечного к победам в чемпионатах России и мира по боевому самбо. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам. Владимир Осия является заслуженным тренером России и тренером молодежной сборной РФ по MMA. Он родился в 1984 году в Сухуме. Во время грузино-абхазской войны в начале 1990-х переехал в Москву.