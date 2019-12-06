СМИ: тело сотрудника казначейства нашли в овраге в Татарстане

В Казани нашли мертвым сотрудника Федерального казначейства Татарстана. Как пишут СМИ, его тело обнаружили в овраге.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», Марата Сафиуллина обнаружили в овраге в парке Горького с травмой головы. Источники СМИ в силовых структурах утверждают, что возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Известно, что Сафиуллин покинул офис вечером 4 декабря и после этого не выходил на связь, его мобильный телефон тоже был недоступен. Сотрудника казначейства искали полицейские и волонтеры. Тело нашли вечером 5 декабря.

По информации местных СМИ, у Сафиуллина пропали портмоне и сотовый телефон.

В управлении Следственного комитета по Татарстану пока отказались от комментариев. Более подробная информация ожидается на следующей неделе.