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    12 ноября 2020, 14:54

    СМИ: тело мужчины с многочисленными ранениями и засыпанное кофе нашли в Крыму

    Алена Макаренко

    Полицейские нашли тело пожилого мужчины с многочисленными колото-резаными ранами в частном доме в одном из сел Бахчисарайского района в Крыму. Труп был засыпан кофе. Об этом сообщило информационное агентство Крыминформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Неизвестный засыпал тело 60-летнего мужчины кофе. Причины такого поступка выясняются. Источник отметил, что речи о ритуальном убийстве не идет.

    ЧП случилось в селе Нижняя Голубинка. На трупе обнаружены многочисленные колото-резаные ранения в области шеи, груди, живота. Тело нашли 11 ноября.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование взято на контроль руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Об этом рассказала его старший помощник Ольга Постнова.

    «Организованы и проведены все необходимые первоначальные следственные действия с применением криминалистической техники и экспертных возможностей органов Следственного комитета», — отметили в СК.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность человека, причастного к убийству, отметил сайт «Новый Севастополь». На месте и в округе проводятся дополнительные следственные действия.