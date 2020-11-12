СМИ: тело мужчины с многочисленными ранениями и засыпанное кофе нашли в Крыму

Неизвестный засыпал тело 60-летнего мужчины кофе. Причины такого поступка выясняются. Источник отметил, что речи о ритуальном убийстве не идет.

ЧП случилось в селе Нижняя Голубинка. На трупе обнаружены многочисленные колото-резаные ранения в области шеи, груди, живота. Тело нашли 11 ноября.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование взято на контроль руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Об этом рассказала его старший помощник Ольга Постнова.

«Организованы и проведены все необходимые первоначальные следственные действия с применением криминалистической техники и экспертных возможностей органов Следственного комитета», — отметили в СК.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность человека, причастного к убийству, отметил сайт «Новый Севастополь». На месте и в округе проводятся дополнительные следственные действия.