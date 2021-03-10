СМИ: телефонные мошенники украли полмиллиона у артиста Большого театра

Телефонные мошенники обманом вынудили танцора Большого театра Виталия Гетманова отдать им почти полмиллиона рублей. Об этом сообщил «МК».

Аферисты позвонили 22-летнему артисту и представились сотрудниками Сбербанка. Они убедили его в том, что данные принадлежащей ему банковской карты скомпрометировали, поэтому деньги надо перевести в страховую ячейку.

Танцор поверил и перевел через банкомат 480 тысяч рублей мошенникам. Правоохранительные органы начали расследование.

Не так давно телефонные преступники видоизменили сценарий работы. Они стали представляться не сотрудниками банка, а полицейскими. Под предлогом защиты финансов от утечки данных мошенники пытаются выяснить, в каких банках у человека есть счета.