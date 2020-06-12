СМИ: телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников прокуратуры

Жительница Крыма еще в 2017 году заказала и оплатила в интернет-магазине средства для похудения. Но обещанный товар она так и не получила. Она бы и не вспомнила про эту историю, если бы накануне ей не позвонил неизвестный с московского номера. Мужчина заявил, что представляет московскую прокуратуру.

По его словам, средство, которое три года назад женщина оплатила, оказалось опасным для здоровья. Следствие по делу закончилось и начинается суд. Если пострадавшая от недобросовестных торговцев покупательница хочет получить компенсацию, то сейчас самое время. Она может рассчитывать на сумму до 450 тысяч рублей. Когда женщина согласилась, то ее связали с якобы сотрудницей Центробанка. Собеседница пояснила, что компенсацию одобрили, но для получения денег необходимо перевести на счет 22 тысячи рублей.

Когда крымчанка отправила деньги на представленный счет, с ней снова связалась «сотрудница Центробанка» и заявила, что компенсация направлена. Когда деньги так и не пришли, женщина обратилась в полицию с жалобой на аферистов.