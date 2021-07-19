СМИ: таксист убил отчима в Ленинградской области

Мужчина, работающий водителем «Яндекс.Такси», убил отчима в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в городе Волосово в гараже у дома № 8 на Суворовской улице. Мужчина поссорился со своим отчимом. В результате конфликта он ударил его по голове. Старший родственник неудачно упал и ударился головой, что и послужило причиной смерти.

Полицейские задержали 45-летнего пасынка. На него составили протокол. В результате проверки удалось выяснить, что в 1999 году мужчина уже проходил по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля.