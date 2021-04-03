СМИ: сына красноярского застройщика задержали по подозрению в мошенничестве

Задержан сын главы красноярской компании «Сибиряк» Константин Егоров. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Уточняется, что это крупнейшая компания застройщик Красноярска. Егоров был задержан в Краснодаре.

Его подозревают в мошенничестве с поставкой оборудования в краевую больницу. Заведено уголовное дело, меру пресечения мужчине еще не выбрали.

Ранее жителя Кургана задержали за создание финансовой пирамиды. Общий ущерб от его действий оценили в три миллиона рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Покупатели заключали онлайн-договоры и переводили мужчине суммы в размере до 35 тысяч рублей. Получив небольшую прибыль, граждане втягивались в финансовую пирамиду и постепенно увеличивали суммы вклада. В августе 2019 года интернет-магазин перестал работать, а арендованный офис закрылся. Осенью того же года в полицию стали массово обращаться граждане с заявлениями о мошенничестве, совершенном при одинаковых обстоятельствах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.