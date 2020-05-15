СМИ: свидетели подтвердили показания против экс-депутата Быкова

«В ходе следственных действий проведены очные ставки Быкова с Татаренковым, с Бакуровым и с еще одним свидетелем, он уже освободился (из мест лишения свободы). Все они подтвердили свои ранее данные показания против Быкова», — заявил собеседник агентства.

Следствие эту информацию не комментирует.

Быкова задержали 7 мая по делу об убийстве двух жителей Красноярска: Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По мнению следственных органов, они вместе с экс-депутатом входили в организованную преступную группу. Организацией убийства мужчин занимался знакомый задержанного — Владимир Татаренков. Он привлек к делу своих людей из банды. Сейчас Татаренков отбывает наказание.

По данным следствия, какое-то время за жертвами велась слежка. Сергей Бакуров и Владимир Чучков 24 июля 1994 года обстреляли Наумова и Войтенко из пистолета и автомата.

Быков арестован до 4 июля. Бизнесмену предъявили обвинение в соучастии в убийстве двух человек по предварительному сговору. Адвокаты будут оспаривать это решение. Сам экс-депутат заявил, что дело против него сфабриковали. Якобы местные власти и правоохранители находятся «в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки».

Анатолий Быков в 1990-е годы возглавлял совет директоров местного алюминиевого завода и Федерацию бокса России. Также он занимался политикой. До 2016 года был депутатом Заксобрания региона.