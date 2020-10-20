СМИ: студент МАИ свел счеты с жизнью в общежитии
Студента Московского авиационного института (МАИ) нашли мертвым в общежитии. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что второкурсника МАИ нашел мертвым охранник общежития 19 октября. Он сообщил об этом в полицию. Все произошло по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 14. Парню было 19 лет.
Он не оставил предсмертной записки. Рядом с его телом лежал альбом с рисунками мертвых людей. Там же были изображены головы без глаз и черепа.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.