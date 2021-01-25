Директор стендапера Александра Шаляпина подтвердила его смерть

Актер и комик Александр Шаляпин умер на 42-м году жизни в Москве. Директор артиста Мария подтвердила «360» информацию о его смерти.

«Мне его жена подтвердила», — сказала она.

Тело Шаляпина в доме на Хорошевском шоссе нашла его жена, об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Как уточнила Мария, это была квартира Александра. На месте уже работают полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Проверяется версия о самоубийстве, написал телеканал РЕН ТВ.

Life и Telegram-канал «112» выяснили, что жена вернулась с дачи домой. Супруга увидела актера в крови, после чего вызвала скорую помощь и полицию.

Женщина, по данным СМИ, утверждает, что у мужа последние 20 лет были проблемы с алкоголем. Он проходил лечение в Белгороде, но недавно вернулся в Москву.

Александра Шаляпина публика знает как актера, артиста жанра стенд-ап комедии. Он участвовал в «Stand Up Show» (Comedy Club), был ведущим на радиостанции Maximum, а также снялся в более 50 фильмах и сериалах. Среди них — «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».