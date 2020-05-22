СМИ: спецназ вышел на поиски боевиков в дагестанском лесу

«Это не остатки какой-то группировки. До последнего времени не было никаких группировок, почти все они были зачищены, но недавно несколько молодых ребят ушли в лес. Они были объявлены в розыск, сейчас ведется их поиск», — отметил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства «Кавказский узел», боевиков заметили спецслужбы, после чего те ринулись в лесной массив. Погоня продолжается. Спецоперация проходит недалеко от села Гоксув. По его словам, активных боевых действий пока не было.

Отмечается, что в Хасавюртовском районе, где и ищут боевиков, ранее ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По некоторым данным, боевики принадлежат к так называемой эндирейской бандгруппе.

Ранее стало известно, что в Дагестане задержали двух пособников боевиков запрещенной в России исламской группировки. У них обыскали квартиры и обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.